L'ordre de naissance des enfants impacte leur carrière

Aujourd'hui, c'est la Journée des frères et sœurs aux États-Unis. Pour l'occasion, Disney a dévoilé une étude commandée par ses soins. Le groupe voulait savoir si l'ordre de naissance des enfants avait un impact sur les choix de carrière.

L'équipe d'experts, dirigée par la psychologue Emma Kenny a analysé un échantillon de 500 personnes comprenant les personnes qui ont le plus réussi dans 11 types de carrières différentes et ce, afin d'identifier de potentiels schémas récurrents.

Ils ont découvert que peu importe le milieu, les frères et sœurs prennent souvent des chemins radicalement opposés. Les aînés, comme Neil Armstrong, ont 29 % de chance en plus de devenir astronautes. Ils ont aussi plus de chance de faire carrière dans les sciences et l'ingénierie, comme Stephen Hawking, ou de devenir une rock star comme Mick Jagger.

Les cadets comme Mark Zuckerberg et Bills Gates font aussi rêver. Les cadets ont 30 % de chance en plus de devenir PDG grâce à leurs personnalités compétitives et diplomatiques. Si vous êtes l'enfant du milieu, vous avez aussi de bonnes chances de devenir champion Olympique. Les chercheurs ont découvert que les athlètes avaient 41 % de chance d'être en position de cadet.

Qu'en est-il des benjamins? Composer et devenir explorateur pourrait les tenter. «La recherche menée au cours du dernier mois a montré que l'ordre de naissance est un facteur important dans la détermination des types d'emploi entre frères et sœurs - dans l'ensemble, il existe des cas beaucoup plus typiques que des exceptions, a déclaré Emma Kenny à Cover Media. Comme pour le film de Disney, La Reine des neiges, le destin de deux frères et sœurs peut être très différent, mais tous les frères et sœurs ont un lien inné qui devrait être célébré, et la Journée nationale des frères et sœurs est une belle occasion de le faire.»