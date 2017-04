Grippe: un nouveau test pour une prise en charge rapide des patients

Un nouveau test de dépistage du virus de la grippe, développé par des chercheurs de l'Université Southampton en Grande-Bretagne, a permis de détecter le virus chez des patients atteints de pathologies respiratoires aigües en moins d'une heure, permettant une prise en charge rapide et personnalisée.

Réalisé grâce à un système de prélèvement sanguin effectué via un dispositif portable combiné à un test moléculaire, ce nouveau type de dépistage ultra rapide vise les patients les plus à risque face au virus de la grippe, qui, une fois arrivés aux urgences, pourraient bénéficier d'un traitement plus rapide évitant les délais d'attente propres aux examens analysés en laboratoire.

Le test a fait l'objet d'une expérimentation pendant les hivers 2015 et 2016 auprès de 720 patients atteints de maladie respiratoire aiguë, y compris la pneumonie, l'asthme sévère et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).

A l'origine de ce projet, l'hôpital de Southampton en Grande-Bretagne, qui s'est vu submergé par un afflux de patients atteints de maladies respiratoires en 2015, victimes d'une souche grippale que ne couvrait pas le vaccin contre la grippe saisonnière.

D'après les résultats, publiés dans le Lancet Respiratory Medicine, les patients qui ont été diagnostiqués positifs au virus de la grippe grâce au test ont pu être isolés dans une pièce et ont reçu un traitement antiviral plus tôt et plus fréquemment en fonction de leur pathologie respiratoire, que les participants qui ont reçu une prise en charge standard.

Pour les médecins britanniques qui ont mis au point ce test, cette méthode de diagnostic permettrait d'éviter les traitements antibiotiques donnés par mesure de précaution et ainsi lutter contre l'antibiorésistance par des thérapies ciblées.