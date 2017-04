Des arachides pour prévenir des attaques cardiaques

Voilà de quoi réjouir les amateurs d'arachides. D'après une étude menée par l'université de Pennsylvanie, cet ingrédient permettrait de réduire les risques de crise cardiaque.

En effet, après un repas, on note un pic de présence de lipides et de triglycérides, qui peuvent boucher les artères. Mais l'ingestion de 85 grammes de cacahuètes après chaque repas riche en gras permettrait de réduire cette augmentation de triglycérides dans le sang, et ce jusqu'à 32 %.

«En général, quand on mange quelque chose, les artères deviennent plus rigides durant la digestion, indique le professeur Penny Kris-Etherton. Mais on a découvert que la consommation d'arachides permet de réduire cette rigidité, qui est provoquée par la présence de triglycérides. L'ingestion d'arachides permet justement de diminuer le taux de triglycérides et donc de garder les artères bien dilatées.»

De nouvelles études incluant aussi des femmes vont être prochainement menées afin de renforcer ces résultats prometteurs.

L'étude a été publiée dans le Journal of Nutrition.