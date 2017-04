L'IMC n'est pas un indicateur de bonne santé

Les médecins nous conseillent depuis longtemps d'avoir un IMC (indice de masse corporelle) ni trop haut, ni trop bas. Cependant, les chercheurs de l'université d'Alberta expliquent que cet indice ne détermine pas la santé d'une personne, et plus grave, qu'il conduit parfois à prendre de mauvais traitements.

L'IMC, qui se calcule en fonction de la taille et du poids, est devenue le standard d'évaluation des risques liés au surpoids dans les années 90. On est en bonne santé s'il est situé entre 18,5 et 24,9 ; maigre s'il est en-dessous, en surpoids s'il est situé entre 25 et 29,9 et enfin obèse au-delà.

Le Dr. Arya Sharma, chercheur spécialisé dans l'obésité à l'université d'Alberta explique à Live Science que l'IMC est utile pour connaître les tendances de poids et corpulence, mais qu'il souffre de nombreuses lacunes.

Chez certains athlètes notamment, leur masse musculaire peut à tort les classer comme étant en surpoids ou obèse. L'expert note également que certaines personnes avec un IMC de 30 peuvent être en très bonne santé, et que la taille ne devrait pas être considérée comme un problème de santé, contrairement à l'obésité.

«L'IMC, c'est un indice pour les vêtements... Cela me dit quelle taille vous faites, explique le Dr. Sharma. Ça ne m'indique pas votre état de santé. L'IMC n'est pas un bon critère pour diagnostiquer une maladie.»

Le Dr. Scott Kahan, directeur du National Center for Weight and Wellness, ajoute: «Ce que n'importe quel spécialiste de l'obésité devrait faire, c'est utiliser l'IMC comme première étape, puis aller au-delà si c'est nécessaire».

Le Dr. Sharma insiste, les médecins doivent essayer de détecter des problèmes de santé comme le diabète, les maladies mentales et des problèmes fonctionnels quand ils détectent une obésité, plutôt que de se fier à l'IMC. Ces trois aspects ont d'ailleurs été ajoutés au Edmonton Obesity Staging System, que le Dr. Sharma et son équipe ont élaboré.