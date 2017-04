Un petit point sur l'autisme

À l'occasion de la semaine mondiale de sensibilsation à l'autisme, voici un condensé de ce que l'on sait sur ce trouble du développement, qui se caractérise principalement par des difficultés de communication et de relation avec les autres.

Qu'est-ce que l'autisme?

Il s'agit d'un trouble que l'on a toute la vie, et que l'on nomme «troubles du spectre de l'autisme» ou TSA. Détectée pendant l'enfance, cette condition affecte les interactions sociales, la communication, les centres d'intérêt et le comportement. En France, on estime que l'autisme touche une personne sur 100, avec une plus grande proportion de garçons que de filles (environ trois garçons pour une fille).

Signes et symptômes

Même si les caractéristiques varient, les personnes avec des TSA ont des problèmes avec les interactions sociales et la communication. Les enfants qui ne babillent pas ou qui n'utilisent pas de signaux vocaux pour communiquer peuvent être affectés par l'autisme. D'autres ont plus de soucis dans la communication non verbale, comme le fait de regarder les autres dans les yeux. La répétition de certaines actions ou activités restreintes peut aussi mettre la puce à l'oreille.

Vivre avec les TSA

Même s'il n'y a pas de «guérison» de l'autisme, des thérapies centrées sur le langage et l'autonomie ainsi qu'un support éducatif peuvent aider les enfants et les parents. Pour en savoir plus sur les initiatives de la semaine et de la journée mondiale de l'autisme (le 2 avril en France) rendez-vous sur le site de l'association www.autisme-france.fr.