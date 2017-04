Les ados dorment plus tard à cause des lumières artificielles

Les chercheurs de l'Université de Surrey et de la Harvard Medical School estiment que la lumière artificielle joue un grand rôle chez les adolescents occidentaux qui se lèvent tard.

Ils ont mené une étude sur 250 000 Européens et deux tribus africaines en comparant leurs habitudes de sommeil. Cela leur a permis de démontrer que les adolescents sont en réalité le groupe d'âge le plus affecté par la lumière, avec en cause la lumière bleue des écrans et les éclairages artificiels qui affectent leur horloge biologique.

Il a également été découvert que les adolescents des tribus de chasseurs-cueilleurs parvenaient à se lever plus facilement à l'aube. L'auteure principale, Dr Anne Skeldon, a expliqué que cette étude démontre que les adolescents ne sont pas «programmés» pour se lever tard, et que prendre des mesures, comme éloigner leurs téléphones et leurs tablettes la nuit, pourrait rendre leur réveil plus facile.

«Les adolescents ne sont pas souvent exposés à la lumière naturelle, parce qu'ils sont à l'école toute la journée et qu'il est plus facile pour eux que pour tout autre groupe d'âge de rester éveillé tard. Ils gardent les lumières allumées et utilisent leurs téléphones et tablettes la nuit, a-t-elle affirmé à propos des découvertes, publiées dans le journal Scientific Reports. Nous savons d'expériences précédentes que la lumière bleue provenant de ces appareils a un effet particulièrement fort sur les horloges biologiques. Si ces adolescents étaient des chasseurs-cueilleurs et n'étaient pas exposés à ces lumières artificielles la nuit, la plupart d'en eux ne dormiraient pas plus tard que nous autres.»

Cette expérience a été menée à la suite d'une étude conduite au King's College London et à l'Université de Cardiff, l'an dernier, qui recommande aux parents d'enlever tous les appareils électriques des chambres de leurs enfants pour leur assurer une bonne nuit de sommeil.