S'activer à la maison pour ne pas refaire de crise cardiaque

Les experts qui ont élaboré ces consignes veulent changer la perception de la rééducation, et substituer les médicaments par de l'activité sportive. «Le sport demeure un défi pour la majorité des patients âgés atteints de maladies cardiovasculaires, écrivent des spécialistes dans le journal Circulation. Mettre simplement un peu plus l'accent sur l'activité physique est souvent plus efficace que de faire des exercices physiques spécifiques. Encourager les gens à faire leur lit, à porter leur linge, prendre les escaliers, danser ou marcher, et ce quotidiennement, pourrait conduire à des comportements plus sains d'un point de vue physique chez beaucoup d'adultes âgés.»

En effectuant des tâches ménagères simples, les patients peuvent améliorer leur santé et leur équilibre, et réduire leurs fragilités, ce qui est particulièrement important chez les personnes âgées. Daniel Forman, membre du bureau de la American Heart Association et cardiologue spécialisé en gériatrie, dénonce la tendance actuelle qu'ont les médecins à mettre l'accent uniquement sur les médicaments pour se remettre d'une crise cardiaque.

«Beaucoup de spécialistes de santé se concentrent exclusivement sur les médicaments pour soigner les maladies cardiaques comme les insuffisances cardiaques, les crises cardiaques, les valvulopathies rhumatismales et les AVC, sans se préoccuper d'aider les patients à maximiser leurs capacités physiques, note-t-il. Mais après une crise cardiaque ou tout autre événement affectant le cœur, la plupart des patients veulent aussi retrouver leurs capacités physiques et leur confiance pour rester indépendants et maintenir leur qualité de vie, comme la capacité de porter leurs sacs de course jusqu'à leur voiture.»

Le médecin estime que les marches quotidiennes, le tai chi, le yoga et les exercices d'équilibre ont des bénéfices, mais pour lui, la manière la plus simple de motiver les gens à faire du sport, c'est en leur conseillant de faire des tâches ménagères.