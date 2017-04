Des femmes abandonnent l'allaitement parce qu'elles sont gênées

Les statistiques du gouvernement recueillies sur plus de 152 000 femmes démontraient que 45 % d'entre elles allaitaient leurs bébés à deux mois. À présent, la sécurité sociale recommande que les bébés soient nourris uniquement par leur mère jusqu'à l'âge de six mois, avant de commencer à mélanger le lait maternel et le lait maternisé, jusqu'à 12 mois. Également en considération, la découverte que seulement 30 % des bébés âgés de six à huit semaines recevaient du lait maternel.

Public Health England a analysé les raisons en effectuant un sondage sur 500 nouvelles mères. Parmi ces femmes, Près de deux tiers ont reconnu qu'elles étaient gênées d'allaiter leur enfant devant des inconnus, tandis que 44 % d'entre elles se sentaient mal à l'idée d'allaiter devant leurs amis. Cependant, 54 % avaient le sentiment que leur bébé ne recevait pas ou ne buvait pas assez de lait, et une peu plus de la moitié d'entre elles (51 %) reconnaissaient qu'elles pensaient qu'allaiter les bloquerait et leur empêcherait de faire des projets.

Une autre raison surprenante était qu'elles ne seraient pas capables de boire de l'alcool, 71 % des femmes faisaient des remarques par rapport à cela. Les femmes ne doivent pas boire plus de deux boissons alcoolisées quand elles allaitent, car la boisson peut passer dans le lait.

Alors qu'il n'a pas été confirmé si les nouvelles mamans utilisaient ces raisons pour ne pas allaiter, le sondage prouve en revanche qu'il y a a des préjugés sur la pratique. «Correctement nourrir le nourrisson lui apportera les meilleurs débuts dans la vie, a expliqué Jacque Gerrard, directeur du Royal College of Midwives. Les femmes ont besoin de tout le soutien possible, surtout les mamans qui le sont pour la première fois. C'est important que les sages-femmes continuent de conseiller l'allaitement.»

Le lait maternel a de nombreuses qualités grâce à ses anticorps, il aide à renforcer le système immunitaire, et il est aussi associé à des QI plus élevés chez les enfants, et un plus faible risque d'obésité.