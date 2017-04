Le manque de sommeil limite l'assimilation des émotions

Vous venez de passer une mauvaise nuit? Il est alors possible que vous ne puissiez pas distinguer la tristesse ou la joie sur le visage de vos proches ou de vos collègues. C'est ce que viennent de découvrir les chercheurs de l'Université d'Arizona.

En effet, le manque de sommeil empêcherait notre cerveau de reconnaître aussi facilement les expressions faciales traduisant la joie ou la tristesse. En revanche, les autres émotions comme la colère, la peur, la surprise et le dégoût restent parfaitement lisibles. Pour le professeur William D.S. Killgore qui a dirigé l'étude, cette différence s'explique dans la manière dont notre cerveau a évolué. Ce dernier peut toujours analyser les émotions les plus primaires afin d'éviter les dangers.

«Si quelqu'un va vous faire du mal, même si vous manquez de sommeil, vous devez toujours être capable de réagir à cet événement, indique-t-il dans un communiqué. Pouvoir déterminer si quelqu'un est triste ou pas n'est pas prioritaire par rapport à une situation de danger. C'est donc la capacité à reconnaître les émotions sociales qui va se dégrader en premier en cas de manque de sommeil.»

Pour réaliser cette étude, les chercheurs se sont basés sur les données de 54 participants, à qui on a montré des expressions de visage, mais à des degrés divers. Le groupe a dû sélectionner l'image qui montrait l'expression la plus forte pour chacune des émotions, avant et après une mauvaise nuit de sommeil. Pour le professeur William D.S. Killgore, le résultat de cette étude suffit à montrer que le manque de sommeil peut avoir des impacts sur nos interactions sociales.

«Dans notre société actuelle, on n'a pas toujours des nuits de 7 à 8 heures comme on devrait les avoir, indique-t-il. Il est possible de répondre de la mauvaise manière à des gens juste parce que vous avez mal lu leurs émotions. Ce sont ces émotions sociales qui font de nous des êtres humains.»

L'étude a été publiée dans le journal Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms.