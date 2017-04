Une chenille légionnaire ravageant les cultures détectée en Ouganda

Une invasion de chenilles légionnaires, qui a déjà détruit des plantations de céréales de plusieurs pays d'Afrique australe, s'est propagée en Afrique de l'Est, et vient d'être détectée en Ouganda, ont annoncé vendredi des responsables.

Cette «chenille légionnaire d'automne», originaire des Amériques et récemment arrivée en Afrique vraisemblablement par des vols commerciaux, s'attaque notamment au maïs, au blé, au millet ou au riz et a déjà causé des ravages dans plusieurs pays d'Afrique australe. Ces céréales constituent la base alimentaire des populations d'Afrique australe et de l'Est.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les conséquences de cette propagation pourraient être «catastrophiques» en termes de sécurité alimentaire.

Selon le ministre ougandais de l'Agriculture, Vincent Ssempijja, la présence de cette chenille a été confirmée dans plus de 20 districts de ce pays d'Afrique de l'Est.

«Cela va avoir un impact négatif sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays», a souligné le ministre lors d'une conférence de presse vendredi à Kampala.

«Si rien n'est fait, nous pourrions perdre jusqu'à 15 % de notre production de maïs», a estimé un haut responsable du ministère de l'Agriculture, Okasai Opolot.

Ces insectes ont développé des résistances aux pesticides chimiques.

L'Ouganda produit en moyenne près de 4 millions de tonnes de maïs par an, ce qui permet l'alimentation d'environ 3,6 millions de foyers,selop les statistiques gouvernementales.

Près de 11 millions d'Ougandais sur une population d'environ 38 millions d'habitants sont déjà en déficit alimentaire, selon un rapport de l'ONU publié en février 2017.