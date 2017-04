Les chiffres sur la tuberculose en 2017

La journée mondiale de lutte contre la tuberculose tombe cette année le 24 mars et marque la deuxième année de la campagne «S'unir pour mettre fin à la tuberculose» de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La tuberculose est la maladie infectieuse la plus mortelle au monde: elle tue 5000 personnes chaque jour. Pourtant, cette tueuse, qu'on peut prévenir et guérir, demeure largement méconnue. Voici quelques données chiffrées sur la maladie:

- La tuberculose est provoquée par une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) qui touche le plus souvent les poumons.

- La maladie passe d'une personne à une autre par l'air ambiant, après une toux, un éternuement ou un crachat.

- Environ un tiers de la population mondiale est touché par la tuberculose latente : ces personnes sont infectées par la bactérie responsable de la maladie mais n'ont pas (encore) développé les symptômes et ne sont pas contagieuses. Seule une petite proportion d'entre elles contracteront un jour la tuberculose.

- La tuberculose était l'une des dix principales causes de décès dans le monde en 2015, dépassant le sida et la malaria, alors qu'il est possible de la prévenir et de la guérir.

- La maladie touche principalement les adultes, mais elle pose un risque à tout âge.

- Les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque beaucoup plus grand de tomber malades. C'est le cas des personnes atteintes du sida, de malnutrition ou de diabète.

- Plus de 20 % des cas dans le monde peuvent être attribués au tabagisme.

- La tuberculose touche toutes les régions du monde, mais plus particulièrement l'Asie (61 %) et l'Afrique (26 %).

- En 2015, on estime à 10,4 millions le nombre de nouveaux cas de tuberculose dans le monde. Six pays représentent 60 % des cas: dans l'ordre, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, le Nigeria, le Pakistan et l'Afrique du Sud.

- Au niveau mondial, le nombre de gens contractant la tuberculose est en déclin, et le nombre de cas mortels a baissé de 22 % entre 2000 et 2015.

- La grande majorité des cas peut être soignée lorsque des traitements antimicrobiens sont disponibles et pris correctement. On estime que ces traitements ont sauvé environ 49 millions de vies dans le monde entre 2000 et 2015. Le taux de succès des traitements était de 83 % en 2014.

- La recherche se poursuit contre la tuberculose : neuf médicaments antituberculeux, nouveaux ou modifiés, sont actuellement en phase avancée de développement clinique.

- L'OMS, par le biais de sa stratégie pour mettre fin à la tuberculose, se fixe comme objectif de réduire les décès dus à la maladie de 90 % et de réduire le nombre de cas nouveaux de 80% entre 2015 et 2030.