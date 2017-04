Alcool et boissons énergisantes: risque de blessure plus élevée

Le mélange d'alcool et de boissons énergisantes caféinées pourrait augmenter le risque de chute et de blessure, selon des chercheurs canadiens.

Une équipe du Centre de recherche sur les addictions de l'université de Victoria a examiné 13 études menées sur l'alcool et les boissons énergisantes, publiées entre 1981 et 2016.

Parmi ces études, 10 montraient un lien entre la consommation d'alcool et de boissons énergisantes et une augmentation du risque de blessure par rapport à la consommation d'alcool seul.

Ces études prenaient en compte aussi bien les blessures involontaires, consécutives à une chute ou à un accident de voiture, que les blessures résultant d'actions intentionnelles, comme une bagarre ou tout autre type de violence physique.

Selon les chercheurs, ce phénomène est de plus en plus populaire sur tout le territoire nord-américain, notamment sous la forme du mélange de vodka et de Red Bull. Ces types de boisson peuvent également être achetées sous forme déjà mélangée dans les magasins de vente d'alcool.

Des recherches encore insuffisantes

Pour expliquer ces résultats, l'auteur principal de cette méta-étude, Audra Roemer, déclare: «Normalement, l'alcool fatigue et donne envie de rentrer chez soi. Mais les boissons énergisantes masquent cet effet, ce qui peut pousser les gens à sous-estimer la quantité d'alcool qu'ils ont consommée, et par conséquent à rester dehors plus tard, à consommer encore plus d'alcool et à adopter un comportement risqué et des pratiques de consommation plus dangereuses.»

Trois des études examinées se penchaient également sur les personnalités à risque ou en recherche de sensations fortes, pour déterminer si elles pouvaient elles aussi augmenter le risque de blessure lors de la consommation d'alcool et de boissons énergisantes.

Audra Roemer ajoute: «Nous savons que ce sont des facteurs de risque de blessure liée à l'alcool, et certaines études suggèrent que les personnes dotées de ces traits de caractère peuvent préférer l'état d'ivresse manifeste, mais éveillée qu'on obtient en mélangeant alcool et boissons énergisantes. Cette population peut donc courir plus de risques de blessure».

Toutefois, la chercheuse souligne que la recherche est insuffisante dans ce domaine, et que la variabilité des résultats des études examinées est élevée.

Des recherches supplémentaires sont maintenant nécessaires pour confirmer les résultats des chercheurs canadiens: «Nous espérons qu'elles apporteront davantage de réponses. Les recherches que nous avons menées jusqu'à présent indiquent une augmentation du risque de blessure lorsqu'on consomme de l'alcool et des boissons énergisantes, et cela peut être un motif sérieux d'inquiétude en matière de santé publique».

Les résultats de l'étude sont publiés (en anglais) sur le site du Journal of Studies on Alcohol and Drugs.