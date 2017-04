Les adolescents en surpoids menacés par les maladies du foie

Grâce à de nouvelles recherches, il a été découvert que les garçons en surpoids à l'adolescence avaient 50 % de risque supplémentaire de développer une maladie du foie plus tard dans la vie.

L'étude suédoise, menée par le Dr Hannes Hagstrom du Centre for Digestive Diseases à l'hôpital universitaire Karolinska, a analysé les informations relatives à plus de 1,2 million d'hommes suédois recrutés pour le service militaire entre 1969 à 1996.

D'autres données sur les hommes ont aussi été analysées, afin de déterminer si un fort indice de masse corporelle (IMC) entre l'âge de 17 et 19 ans était lié à un risque supérieur plus tard de souffrir de maladies du foie.

Les chercheurs ont rapporté 5 281 cas de maladies graves du foie, y compris 251 cas de cancer du foie pendant la période de suivi. Quand les résultats ont été observés plus en détail, le Dr Hannes Hagstrom et son équipe ont découvert que les adolescents en surpoids avaient 50 % de risque supplémentaire de souffrir d'une maladie du foie une fois atteint l'âge adulte.

Les hommes ayant développé un diabète de type 2 après la période de suivi, soit un an après le service militaire et jusqu'au 31 décembre 2012, avaient aussi un risque plus élevé de problèmes au foie, même s'ils n'étaient pas en surpoids quand ils étaient plus jeunes. Il a également été découvert que les hommes obèses avec un diabète de type 2 avaient trois fois plus de risques de développer des problèmes au foie.

«Les interventions pour réduire la prévalence du surpoids en augmentation et l'obésité devraient être mises en place dès le plus jeune âge afin de réduire le future fléau de maladies graves du foie sur les individus et la société», ont conclu les auteurs de l'étude.

Les résultats ont été publiés dans le journal Gut.