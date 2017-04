La vitamine D peut prévenir l'autisme

De nouveaux résultats scientifiques suggèrent qu'une quantité suffisante de vitamine D pendant la grossesse peut avoir des effets bénéfiques pour le futur enfant: une étude australienne suggère en effet que cette vitamine peut prévenir l'autisme.

Une équipe de chercheurs du Queensland Brain Institute de l'université du Queensland (Australie) a étudié des souris enceintes, en utilisant le modèle développemental de l'autisme le plus largement accepté. Ces souris se comportaient de façon anormale et témoignaient de problèmes liés aux interactions sociales et à l'apprentissage.

Les chercheurs ont donné à ces souris enceintes des suppléments en vitamine D, pour découvrir qu'après le premier tiers de la durée de leur gestation, elles accouchaient de souriceaux qui ne développaient pas de troubles autistiques.

Cette découverte vient confirmer le rôle crucial de la vitamine D dans le développement cérébral, selon Darryl Eyles, auteur de l'étude, et les résultats appuient en outre les autres études récentes du Queensland Brain Institute sur les effets de la vitamine D sur l'autisme.

De futures recherches sur le cholécalciférol

Une de ces études, menée en collaboration avec le centre médical Erasmus (Pays-Bas), consistait à examiner des échantillons sanguins issus de 4.229 femmes enceintes, ce qui a permis de découvrir que les femmes dont le taux de vitamine D, après 20 semaines de grossesse, était trop bas couraient davantage de risques d'avoir un enfant souffrant de traits autistiques avant six ans.

L'étude suggérait ainsi un lien entre le manque de vitamine D et la croissance du cerveau et les troubles neurodéveloppementaux.

Wei Luan, l'un des chercheurs responsables de la nouvelle étude, précise néanmoins que même si la vitamine D est fondamentale pour être en bonne santé, notamment en ce qui concerne les os, la forme hormonale active de la vitamine ne peut pas être donnée aux femmes enceintes car elle est susceptible d'affecter le squelette du fœtus.

Il ajoute toutefois: «De récents financements vont désormais nous permettre de déterminer quelle quantité de cholécalciférol, le principe actif des suppléments administrés aux femmes enceintes, est suffisante pour obtenir un taux suffisant de vitamine D hormonale active dans le sang».

La vitamine D est produite par les cellules de la peau lorsque celle-ci est exposée au soleil, mais elle est également présente dans certains aliments, notamment les poissons gras (saumon, truite, thon, sardines, maquereau, etc.), le foie de veau, le soja et le jaune d'œuf.

Les résultats de l'étude sont publiés (en anglais) sur le site de la revue Molecular Autism.