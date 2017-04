Les étiquettes ne disent pas toujours la vérité

En lisant attentivement dans les allées du supermarché, il est plutôt facile de choisir des aliments faibles en calories, à faible teneur en sucre et matière grasse, grâce à des étiquettes qui indiquent un contenu allégé.

Toutefois, une nouvelle étude condamne ces étiquettes qui induisent en erreur et donnent de mauvaises indications aux consommateurs sur la nourriture.

«Pour la plupart des aliments emballés, les courses avec une faible valeur nutritive n'offrent pas nécessairement de meilleurs profils nutritionnels, a affirmé le Dr Lindsey Smith Taillie, de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui a mené l'étude. C'est probablement lié en partie aux indications ''faible'' ou ''réduit'' liées aux marques ou à des catégories d'aliments spécifiques.»

Les chercheurs de l'université de Caroline du Nord et de l'université Duke ont analysé 80 millions de courses faites par 40 000 foyers entre 2008 et 2012. Il a été découvert que 13 % des aliments et 35 % des boissons achetées s'affichaient comme allégées, avec de faibles matières grasses pour la plupart. Peu de calories, peu de sucre et peu de sodium étaient aussi indiqués.

Même si les produits étaient pauvres en sucre, en matière grasse et en sodium, il a été découvert qu'ils n'avaient pas toujours les meilleures valeurs nutritionnelles.

Il a également été souligné que les faibles indications signifient différentes choses selon les divers aliments.

«Cela pourrait éventuellement porter à confusion si les consommateurs s'efforcent de rechercher des produits avec des indications nutritives particulières ou à utiliser une indication pour justifier l'achat d'aliments moins sains, explique le Dr Lindsey Smith Taillie. En réalité, ces résultats suggèrent que dans certains cas, les produits qui ont tendance à être forts en calories, en sodium, en sucre, ou en matière grasse pourraient en réalité se targuer d'en avoir une faible teneur», a-t-elle conclu.

Les résultats ont été publiés dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.