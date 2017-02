Chanter à son bébé permet de créer des liens

Lorsqu'une mère chante pour son bébé, elle perpétue une pratique immémoriale qu'on retrouve dans toutes les cultures et traditions. Une chercheuse américaine vient de confirmer que c'est une manière très efficace de créer des liens d'intimité et de stimuler le bébé.

Shannon de l'Étoile, professeur de musicothérapie à l'école de musique Frost de l'université de Miami, s'est tout d'abord donné comme objectif d'observer le comportement des nourrissons en réponse au chant de leur mère, par rapport à leurs réactions lors d'autres types d'interaction mère-enfant, comme la lecture d'un livre ou l'utilisation d'un jouet.

En outre, elle a cherché à comprendre le rôle que le chant de la mère jouait dans la création des liens intimes unissant la mère à son enfant.

Elle a ainsi filmé 70 nourrissons réagissant à six types d'interaction différents: lorsque la mère chante une chanson donnée, lorsqu'une personne «étrangère» chante cette chanson, lorsque la mère chante une chanson de son choix, lorsqu'elle joue avec un jouet, et lorsque la mère et le nourrisson écoutent de la musique enregistrée.

Les bébés témoignaient de performances cognitives supérieures lorsque la mère leur chantait une chanson, ce qui suggère que le chant est aussi efficace qu'un livre ou un jouet pour attirer et conserver l'attention du bébé, et bien plus efficace que l'écoute de musique enregistrée.

Ces résultats prometteurs ont conduit Shannon de l'Étoile à mener une seconde étude consacrée au rôle de la mère durant le chant, en mesurant notamment sa manière de chanter et sa voix.

Les résultats suggèrent que lorsque le bébé était très attentif pendant la chanson, la mère ajustait instinctivement les notes, la tonalité ou le tempo de son chant pour contrôler la réaction de son enfant et le stimuler à nouveau si son attention déclinait.

La chercheuse a ensuite étudié la façon de chanter de mères en pleine dépression post-partum. Les résultats montrent que même si les bébés étaient alors toujours concentrés, le tempo du chant n'évoluait pas et était plus robotique. Toutefois, Shannon de l'Étoile ajoute que pour les mères en dépression post-partum, chanter à leur bébé peut leur offrir une distraction de leurs émotions et pensées négatives, tout en produisant pour le bébé la stimulation sensorielle nécessaire.

En conclusion, elle explique que «le tempo et la justesse n'ont pas à être parfaits ou de niveau professionnel pour que mère et enfant interagissent par l'intermédiaire de la chanson. En fait, les nourrissons peuvent être stimulés par le tempo et la tonalité spécifiques de leur mère, ce qui les encourage à tourner leur regard vers elle et à communiquer par ce regard».