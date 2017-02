Autisme: un diagnostic fiable à 80% pour les frères et sœurs

Une étude publiée dans Nature, dévoile la possibilité, grâce à un IRM, de savoir si le plus jeune enfant d'une fratrie comportant déjà au moins un enfant autiste sera lui aussi atteint du trouble à l'âge de 2 ans, stade où les premiers symptômes apparaissent.

Des chercheurs américains de l'université de Washington et de l'université de Caroline du Nord ont mis en évidence des marqueurs spécifiques dans le cerveau qui permettent de diagnostiquer l'autisme chez des bébés de 6 mois et 12 mois, dont l'un des frères et soeurs plus âgés est déjà atteint de troubles autistiques.

Cette étude, publiée dans Nature, a suivi une centaine d'enfants américains à qui l'ont a fait passé des IRM du cerveau, à l'âge de 6, 12 et 24 mois.

D'après les résultats, les chercheurs ont constaté que les enfants qui deviendraient autistes présentaient une hyperextension de la surface du cerveau entre l'âge de 6 et 12 mois, comparés aux enfants ayant des frères et soeurs autistes, mais qui n'ont pas développé la maladie.

L'augmentation du volume du cerveau lors de la première année est associée à une nouvelle augmentation pendant la seconde année et au déclenchement des troubles autistiques à 2 ans.

L'efficacité des examens s'est révélée exacte pour 80 % des cas.

Généralement diagnostiqués entre 2 et 4 ans, dès l'apparition des premiers symptômes (troubles du langage, du comportement, de la motricité), on sait que communiquer avec ces enfants autistes le plus tôt possible permet de diminuer les symptômes, avec des résultats qui persistent même six ans après la fin de la prise en charge, selon une étude parue dans The Lancet en octobre dernier.

Cette possibilité pour les parents de savoir dès la première année de vie de leur enfant s'il sera touché est une avancée énorme qui va permettre de mettre en place des stratégies très précoces lorsque le cerveau est encore malléable, selon les chercheurs.

Les enfants qui ont un frère ou une soeur autiste ont une chance sur 5 d'être aux aussi concernés par la maladie.

Selon l'association de parents SOS Autisme, un nouveau-né sur 100 serait atteint de troubles du spectre de l'autisme (TSA) et «650 000 personnes, dont 250 000 enfants», seraient concernées en France et environ 3 millions aux États-Unis.