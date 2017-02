MénopauseL le sport contre prise de poids et bouffées de chaleur

Une étude américaine publiée aujourd'hui par la North American Menopause Society (NAMS), montre que faire de l'exercice régulièrement permettrait aux femmes ménopausées de réduire leur poids et la fréquence des bouffées de chaleur.

Alors que les femmes ménopausées voient le plus souvent ce cap et les désagréments qui vont avec (fatigue, prise de poids, irritabilité, bouffées de chaleur) comme une fatalité, il y aurait un moyen efficace et naturel de contrer ce bouleversement hormonal, dû à la baisse d'oestrogènes: faire du sport.

Des chercheurs américains se sont intéressés à l'évolution de la qualité de vie de 234 femmes ménopausées espagnoles, âgées de 45 à 64 ans, sédentaires depuis au moins 12 mois.

Pour les besoins de l'étude, les participantes ont suivi un programme d'exercices cardio et fitness pendant 5 mois.

À l'issue de l'expérience, ces femmes ont connu à court terme des changements positifs et ont amélioré leur santé physique et mentale sur le long terme, notamment au niveau de leur santé cardiovasculaire, leur souplesse et leur humeur.

Leur IMC (indice de masse corporelle) et leurs poids ont réduit légèrement, mais de manière significative.

Parmi les symptômes les plus handicapants de la ménopause, les bouffées de chaleur et leur fréquence sont particulièrement présentes chez les femmes qui ne prennent pas de traitements hormonaux substitutifs. Là encore, l'activité physique a eu un effet bénéfique.

Pour conclure, les chercheurs invitent les femmes qui vivent cette période avec difficulté de passer à l'action, car il est tout à fait possible de perdre du poids tout en améliorant sa santé de manière globale.