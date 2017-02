La réduction de la tension artérielle peut sauver 100 000 vies par an

Les États-Unis pourraient réduire le nombre de décès annuels de plus de cent mille en appliquant agressivement une réduction de la tension artérielle, a déterminé une étude clinique publiée lundi dans une revue américaine.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs recommandent d'abaisser la limite au-delà de laquelle une personne est actuellement considérée comme souffrante d'hypertension.

Dans le détail, cette limite pour la tension systolique et diastolique doit être ramenée selon eux respectivement de 140 mmHg et 90 mmHg, à 120 mmHg et 80 mmHg.

«Les bénéfices pour la santé publique d'adopter un traitement agressif de l'hypertension sont énormes», souligne Adam Bress, professeur adjoint à l'Université de l'Utah, principal auteur de l'étude parue dans Circulation.

Les chercheurs ont utilisé des données provenant d'une enquête fédérale sur la santé et la nutrition (NHNES) menée de 1999 à 2006 et l'essai clinique Sprint (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) effectué avec 9 361 participants. Ces derniers étaient âgés de 50 ans et plus, présentaient un haut risque de maladies cardiovasculaires et n'avaient pas d'antécédent de diabète ou d'accident vasculaire cérébral.

Ils se sont concentrés sur un échantillon représentatif d'environ 2.000 hommes et femmes pour calculer ces projections.

Selon l'essai clinique Sprint, abaisser ces limites à 120 mmHg et 80 mmHg pourrait réduire la mortalité cardiovasculaire de 27 % dans cette population comparativement au taux actuel.

«Le risque résultant d'une tension artérielle excessive est d'environ 80 % pendant toute la vie aux États-Unis», précise le Dr Richard Cooper, professeur à la faculté de médecine de l'Université Loyola de Chicago, qui a collaboré à l'étude.

Pour parvenir à ces objectif de réduction de la tension artérielle, les patients devraient prendre trois ou quatre médicaments au lieu de deux actuellement, selon lui.

«Actuellement environ 80 millions d'Américains souffrent d'hypertension soit un sur trois et le coût pour les soigner se monte au total à 80 milliards de dollars par an», précise le Dr Bress.

Les médicaments nécessaires pour atteindre ces nouveaux objectifs sont déjà sur le marché, sont sûrs, efficaces et bon marchés, ajoute-t-il.

Ces médecins pensent que l'objectif minimum serait d'abaisser la limite pour la tension artérielle systolique à au moins 130 mmHg.

Il faudrait aussi, suggèrent-ils, effectuer des essais cliniques pour aider les médecins à contrôler la tension artérielle quand les patients sont chez eux.