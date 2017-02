Cancer: un espoir de traitement contre l'infertilité

Des chercheurs de l'université du Texas à San Antonio (UTSA) ont trouvé un médicament qui pourrait empêcher les patients hommes atteints de cancer de devenir infertile.

La perte de fertilité est un problème fréquent chez les patients atteints de cancer. En cause, les traitements qui interrompent souvent la production de sperme.

Une équipe de chercheurs de l'université du Texas à San Antonio, travaillant sur cette question depuis plusieurs années, a découvert l'action d'un médicament capable de restaurer la fonction reproductive chez l'homme, notamment chez ceux qui ont eu cancer enfant.

Le médicament, appelé G-CSF (granulocyte-colony-stimulating factor), stimule la moelle osseuse pour produire des polynucléaires neutrophiles, un type de globules blancs nécessaires pour combattre les infections. Ils sont généralement perdus après la chimiothérapie et des radiothérapies.

Cette action du G-CSF, en promouvant la croissance cellulaire, a commencé, selon l'étude, à régénérer la production de sperme en créant de nouveaux spermatozoïdes pour remplacer les cellules mortes.

«Habituellement, nous utilisions G-CSF pour empêcher les infections dans nos expériences de recherche», explique le docteur Hermann.

Jusqu'alors, le laboratoire se concentrait sur des recherches utilisant des cellules couches pour traiter l'infertilité.

Ce nouveau médicament, déjà prescrit par les cancérologues, devrait donner lieu à des essais cliniques pour constater une amélioration plus efficace chez ces patients.

«L'infertilité masculine est une maladie intuitive et nous avons besoin de solutions créatives, souligne le docteur Hermann, mais nous devons aller plus loin pour comprendre les différents mécanismes et les tester».