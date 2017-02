Les Américains âgés prennent plus de médicaments affectant le cerveau

Le nombre de personnes âgées aux États-Unis prenant au moins trois médicaments affectant leur cerveau a plus que doublé en une décennie, selon une étude publiée lundi qui met en garde contre le risque élevé d'un telle polypharmacie pour ces seniors.

Cette forte augmentation s'est surtout produite parmi les personnes âgées qui résident dans les zones rurales, où le taux de visites chez le médecin a plus que triplé pendant cette même période.

Les médicaments prescrits sont une combinaison d'opioïdes, d'antidépresseurs, de tranquillisants et des antipsychotiques, précise l'étude parue dans la revue JAMA Internal Medicine.

Cette polypharmacie agissant sur le système nerveux central est «préoccupante» en raison du risque particulier que fait courir chez les personnes âgées une telle combinaison de médicaments.

Outre les chutes et les blessures qu'elle occasionne, les auteurs citent également les risques quand ces personnes prennent le volant, ainsi que les pertes de mémoire et d'autres problèmes cognitifs.

Combiner des antidouleurs opioïdes avec certains médicaments tranquillisants est particulièrement préoccupant, comme en témoigne une récente mise en garde de l'agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FAA), en raison du risque accru de décès.

Cette équipe de chercheurs de l'Université du Michigan notamment a analysé des données provenant d'un échantillon représentatif de cabinets de médecins entre 2004 et 2013 provenant des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Alors que seulement 0,6 % des visites chez le médecin par des personnes de plus de 65 ans ont résulté dans la prescription de trois ou davantage de médicaments agissant sur le système nerveux central en 2004, ce nombre est monté à 1,4 % en 2013.

Si cette proportion était appliquée à l'ensemble de la population des séniors aux États-Unis, cela signifierait 3,68 millions de visites par an durant lesquelles au moins trois de ces médicaments leur ont été prescrits.

«L'accroissement de cette polypharmacie pourrait indiquer que les personnes âgées recherchent de plus en plus une aide médicale et acceptent de prendre des médicaments pour traiter des problèmes de santé mentale. Mais c'est préoccupant vu le risque de ces combinaisons», relève le Dr Donovan Maust, psychiatre gériatrique de l'Université du Michigan et principal auteur de cette étude.

Encore plus inquiétant, près de la moitié des personnes de plus de 65 ans qui prennent ces cocktails de médicaments ne semblent pas avoir été diagnostiquées préalablement de problèmes de santé mentale, d'insomnie ou de douleur chronique, pour lesquels ils sont le plus souvent prescrits.

«Nous espérons que les plus récentes recommandations pour prescrire ces médicaments par l'American Geriatric Society en 2015 vont encourager les médecins et les patients à repenser les risques potentiels et les bienfaits de ces combinaisons de médicaments», ajoute le Dr Maust.