Bisphénol A pendant la grossesse augmenterait le risque d'obésité

Une nouvelle étude a montré un nouvel effet négatif du bisphénol A sur la santé : les femmes exposées à ce perturbateur endocrinien pendant la grossesse pourraient voir augmenter le risque pour leur enfant de devenir obèse.

On trouve le bisphénol A dans plusieurs types d'emballage alimentaire, notamment les bouteilles d'eau en plastique et l'intérieur des canettes métalliques. Des études précédentes suggéraient que la majorité des gens était exposée au bisphénol A: plus de 90 % des personnes examinées lors d'études montrent en effet des niveaux détectables de ce produit chimique et de ses composés dans l'urine, et de nombreuses études établissent déjà un lien entre le bisphénol A et toute une série de problèmes de santé.

On sait également que le bisphénol A peut interférer avec le fonctionnement du système endocrinien (c'est-à-dire des glandes produisant certaines hormones) car il imite les oestrogènes, les hormones sexuelles chez la femme.

Cette nouvelle étude a été menée sur des souris à l'université Carleton d'Ottawa (Canada) et elle s'est donnée pour but de déterminer si l'exposition au bisphénol A pendant la grossesse pouvait aggraver le risque d'obésité au cours de la vie future de l'enfant.

Les chercheurs ont ajouté du bisphénol A à la nourriture de souris enceintes, les exposant à des doses inférieures aux recommandations maximales des organismes sanitaires.

Pour établir une comparaison, d'autres souris enceintes étaient exposées à un œstrogène appelé diéthylstilbéstrol (DES), ou bien à aucun produit chimique.

Après que les souris ont mis bas, les chercheurs faisaient à leurs petits des injections de leptine, l'hormone de la satiété, à intervalles variés.

La leptine réduit l'appétit lorsque le corps n'a pas besoin d'énergie.

Les souriceaux connaissent généralement huit jours après la naissance une poussée de leptine qui programme les circuits de l'hypothalamus à réagir aux signaux de satiété.

Mais les animaux exposés au bisphénol A n'ont connu cette poussée hormonale qu'avec deux jours de retard, et les souriceaux exposés au DES ne l'ont même pas connue du tout.

Les résultats montrent aussi que la descendance des mères exposées au bisphénol A était moins réactive à la leptine, et que les petits qui n'avaient été exposés à aucune des deux molécules perdaient davantage de poids que les autres.

Commentant ces résultats, Alfonso Abizaid, auteur responsable de l'étude, a déclaré que «l'exposition au bisphénol A altérait de façon permanente la neurobiologie des souris touchées, les rendant plus susceptibles de devenir obèses à l'âge adulte».

Les chercheurs précisent que «le bisphénol A étant également associé à l'obésité chez l'homme, les gens doivent garder à l'esprit que les facteurs environnementaux peuvent conduire à un risque accru d'obésité et de troubles cardio-métaboliques».

Les résultats de l'étude sont publiés sur le site de la revue Endocrinology.