La grippe aviaire détectée sur des oiseaux en Belgique

Le virus H5N8 de la grippe aviaire a été identifié jeudi en Belgique sur des oiseaux possédés par un habitant de Flandre (nord), conduisant le pays à étendre à des particuliers des mesures de confinement jusque-là réservées aux professionnels, a-t-on appris de source officielle.

Jusqu'à présent, la Belgique n'était pas recensée parmi les nombreux pays européens touchés par cette épidémie - 18 à la mi-janvier selon l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Mais la présence de foyers d'influenza aviaire chez de grands voisins (notamment la France et l'Allemagne) avait entraîné l'instauration en novembre de mesures de confinement pour les éleveurs professionnels, afin de prévenir la propagation du virus par le contact avec des oiseaux migrateurs.

Désormais «les mesures de prévention obligatoires contre la grippe aviaire sont encore renforcées» et étendues aux «amateurs» qui doivent confiner ou protéger avec des filets «toutes les volailles, y compris les ratites (oiseaux inaptes au vol), et autres oiseaux captifs», a annoncé dans un communiqué l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

le virus H5N8 a été identifié chez un particulier de Lebbeke, commune de la partie néerlandophone du pays située entre Gand et Bruxelles, a précisé l'agence dépendant du ministère de l'Agriculture.

«Étant donné qu'il ne s'agit pas d'animaux détenus par un professionnel mais d'oiseaux d'ornement, seule une zone tampon d'un rayon de 3 km est délimitée autour du site», souligne l'Afsca. «Il n'y a pas d'exploitations professionnelles de volailles dans cette zone, où le transport de volailles, d'oiseaux et d'œufs à couver est interdit».

Le ministre de l'Agriculture Willy Borsus, cité dans le communiqué, a averti que «la stricte application des mesures de biosécurité est capitale pour que ce cas reste isolé». «Le virus qui touche fortement les pays voisins depuis plusieurs mois atteint désormais la Belgique. À ce stade, le secteur professionnel n'est pas touché, mais nous devons rester très vigilants», a-t-il ajouté.

À la mi-janvier, plus de 760 foyers d'influenza avaient été déclarés à l'OIE dans 18 pays européens, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Hongrie (51 % sur de la volaille d'élevage et 49 % sur des animaux sauvages ou en captivité).