Apnée du sommeil: un nouveau dispositif connecté

Sefam, une entreprise française d'appareillages d'assistance respiratoire à domicile, a fait appel au designer Philippe Starck pour imaginer un nouvel appareil de ventilation connecté pour traiter les apnées du sommeil. Objectif? rendre le dispositif médical, souvent délaissé, moins rébarbatif et plus moderne.

Cette nouvelle machine, baptisée la «sleepbox by Starck», a pour but de lutter contre les refus d'emblée de traitement (20 %) ou son abandon progressif (20 % au bout d'un an), en offrant un objet design et des fonctions comparables à un tracker d'activité.

À l'instar des appareils existants, la sleepbox est une machine à ventilation par pression positive continue (PPC) qui consiste à porter un masque posé sur le nez pendant la nuit, relié à un appareil branché sur un courant électrique qui envoie de l'air sous pression pour lever l'obstacle dans la gorge. Sur la forme, le designer Philippe Starck en a fait un objet sobre, rectangulaire, aux allures de réveil, loin de l'univers médical.

Il est aujourd'hui la solution la plus efficace pour éviter les risques d'hypertension artérielle et d'AVC (accident vasculaire cérébral), de diabète de type 2, de dépression, de fatigue et de somnolence, liés aux apnées du sommeil. Ces pauses respiratoires peuvent durer de 10 à 30 secondes, voire plus, pouvant se répéter plusieurs dizaines de fois par heure au cours de la nuit.

En plus, la sleepbox s'accompagne d'un dispositif digital comprenant Bluetooth, Wi-Fi, GPRS, qui permet, via une application disponible sur smartphone et tablettes, de partager les données personnalisées avec les différents spécialistes de la prise en charge: qualité de son sommeil, observance du traitement, présence de fuites au masque. en mode coaching, des messages d'encouragement sont envoyés au patient pour l'encourager à poursuivre son traitement ou à être plus observant.

Le syndrome d'apnée du sommeil est minime lorsque le nombre d'apnées et d'hypopnées est compris entre 5 et 15 par heure de sommeil. Il est modéré si ce nombre est compris entre 15 et 20 et sévère s'il est supérieur à 30.

Pour poser un diagnostic et préciser le degré de sévérité du syndrome, l'examen de référence est la polysomnographie qui consiste à enregistrer en continu et analyser un ensemble de paramètres impliqués dans les états de veille et de sommeil d'une personne et son activité cardiorespiratoire au cours de la nuit.

La sleepbox by Starck sera disponible dès l'été 2017.