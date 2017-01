Avant les antibiotiques, quelques produits naturels conseillés

Voici les substances naturelles que Florence Raynaud, pharmacienne et naturopathe, préconise, contre l'état grippal, les affections ORL et les virus avant de faire appel aux antibiotiques.

En prévention ou dès les premiers symptômes, huiles essentielles, tisanes, granules d'homéopathie et gemmothérapie évitent le recours systématique aux antibiotiques.

Arbre à thé, ravintsara et niaouli

L'huile essentielle de tea tree (arbre à thé) agit sur un très large spectre. Elle est à la fois anti-bactérienne, antiparasitaire, antifongique et stimulante pour le système immunitaire. Elle va agir sur les rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, les otites et les infections vaginales. En revanche, elles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 7 ans.

On peut les utiliser par voie orale, à raison de deux gouttes trois fois par jour pendant six jours, à déposer sur un sucre, du miel ou un peu de mie de pain. En voie cutanée, deux gouttes peuvent être frictionnées sur les veines des poignets 3 fois par jour.

Le tea trea peut s'utiliser en association avec l'huile essentielle de ravintsara ou de niaouli. La première défatigue et combat les infections virales. En cas de bronchite ou de sinusites, elle sera efficace ainsi qu'en prévention des virus en hiver (deux gouttes trois fois par jour à avaler).

On peut aussi se frictionner la peau au niveau de la nuque, de la colonne vertébrale et de spoignets. Le niaouli, elle aussi antibactérienne et décongestionnante, est proche du ravintsara et conviendra à toutes les affections qui font cracher des glaires, au rhume, à l'acné et aux otites. On peut masser quelques gouttes derrière les oreilles à la place de gouttes auriculaires dans un premier temps.

En cas d'état grippal, diffuser de l'huile de sapin de Sibérie peut également aider.

Propolis et tisane de thym

Le propolis, une gomme produit de la ruche, peut se prendre en action préventive comme stimulant pendant 20 jours ou en cas de maux de gorge sous forme de comprimés ou de spray. Le mieux est de la choisir issue de l'agriculture biologique, hormis la Chine.

Les tisanes au thym feront transpirer en cas de fièvre modérée (38°C) et agiront sur les toux sèches. La plante peut être bénéfique sous forme de gélules d'extrait sec pendant 6 jours.

Macérats d'aulne et de ronce

L'aulne glutineux s'attaque aux rhinites en phases de suppuration, aux rhinopharyngites, sinusites, bronchites, aux inflammations chroniques et aux abcès (15 gouttes tous les matins).

L'extrait de bourgeons de ronce est principalement recommandé lui en cas d'insuffisance respiratoire pour dégager les voies (15 gouttes tous les matins). Les femmes enceintes sont autorisés à prendre ces extraits de bourgeons de plantes, moins toxiques que les huiles essentielles (10 gouttes).

Pyrogemium et Mercurus solubis

«En homéopathie, l'oscillo coccinum marche très bien», souligne Florence Raynaud. Dès les premiers désagréments, on peut prendre deux doses par jour. Moins connu, le pyrogenium, un lysat de viande de porc, agit sur les angines, bronchites, sinusites, tous les troubles purulents (trois granules de 5 à 9CH, trois à quatre fois par jour).

En cas de tremblements et de frissons, bronchites, angines, troubles gynécologiques avec écoulement blanchâtre et démangeaisons, infections urinaires, le mercurius solubilis traite les inflammations des muqueuses.

Si aucune amélioration n'est constatée dans les 2 à 5 jours, il faut consulter un médecin.