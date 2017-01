La boulimie bientôt contrôlée?

D'après une étude publiée récemment, manger à l'occidentale déclencherait un sentiment d'euphorie. La nourriture riche en graisse et en sucres entre en interaction avec des neurorécepteurs qui incitent à faire des excès - une sensation que les experts comparent à celle des fumeurs de cannabis qui ont «un creux».

Des chercheurs de l'université de Californie à Riverside ont testé leurs théories sur des souris. Ils ont mis un groupe de rongeurs au régime occidental, alors qu'un second avait droit à un régime pauvre en sucres et en graisses.

Après avoir étudié les souris pendant 60 jours, les chercheurs ont remarqué que celles qui avaient de mauvaises habitudes alimentaires prenaient du poids et devenaient obèses, mais montraient aussi des signes d'hyperphagie, et un désir anormalement élevé de manger. Elles mangeaient plus de calories, au cours de repas plus gros, et plus rapidement. De plus, ces souris avaient un taux plus élevé d'endocannabinoïdes, des substances chimiques naturellement présentes chez les mammifères, et qui en activent les récepteurs cannabinoïdes.

On suppose que cette boulimie est causée par le «système endocannabinoïde périphérique», dans lequel des signaux sont générés, par d'autres parties du corps que le cerveau. Ainsi, quand des nourritures non-saines sont consommées, elles déclenchent notre «système de récompense». Un procédé qui a ensuite été inversé chez les cobayes, grâce à une drogue qui a bloqué l'action des endocannabinoïdes.

«Nous avons utilisé une drogue, AM6465, qui a non seulement bloqué les récepteurs endocannabinoïdes, mais aussi la quantité de nourriture consommée par les souris suivant le régime occidental, explique Nicholas DiPatrizio, co-auteur de l'étude, au Daily Mail Online. On contrôle le cerveau à distance, depuis l'estomac. Cibler ces récepteurs des organes périphériques en utilisant des drogues qui ne passent du sang au cerveau et qui n'ont pas d'effets secondaires d'ordre psychiatrique, cela pourrait être une approche sans risque pour traiter la boulimie.»