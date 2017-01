La progestérone pourrait empêcher les fausses couches

La mort foetale in utero touche 30 000 femmes chaque année aux États-Unis. Près de 25 pour cent des femmes enceintes font une fausse couche lors du premier trimestre de leur grossesse, mais pour certaines femmes, chaque grossesse se transforme en fausse couche.

Par conséquent, les chercheurs de la Yale School of Medicine et de l'Université de l'Illinois ont mené une étude auprès des femmes perdant leur foetus à chaque grossesse et ont analysé les effets de la progestérone végétale chez 116 femmes qui avaient vécu deux fausses couches ou plus. Les femmes de l'étude avec un niveau irrégulier de cycline E, un marqueur moléculaire, se sont vues prescrire de la progestérone deux jours après l'ovulation, pendant laquelle la paroi utérine arrive à maturité pour préparer une grossesse éventuelle.

Les chercheurs ont calculé que la progestérone stimulait l'endomètre, la doublure interne de l'utérus, pour produire plus de tissus.

«L'endomètre nourrit le bébé jusqu'à la huitième semaine de la grossesse. Ensuite, à partir de neuf à dix semaines, c'est le sang de la mère qui nourrit l'embryon, a déclaré le co-auteur de l'étude, Dr Harvey J. Kliman. Dans ce sous-ensemble de femmes ayant fait plusieurs fausses couches, nous présumons que leurs embryons mouraient littéralement de faim. Ils s'attachaient mais ne recevaient pas suffisamment de nourriture. Lorsque nous donnons de la progestérone à ces femmes, l'endomètre fabrique plus de nutriments et prévient leurs fausses couches.»

En réponse aux résultats de cette étude, l'auteure principal, Dr Mary Stephenson, a affirmé que l'étude pouvait être importante pour les patientes subissant des fausses couches récurrentes.

«Nous sommes heureux de découvrir que ces résultats renforcent la preuve que la progestérone pourrait être très bénéfique, peu coûteuse, et un traitement sécurisé pour de nombreuses femmes avec des antécédents de fausses couches récurrentes, a-t-elle partagé. Les résultats positifs nous montrent que nous devons ensuite étudier la progestérone en tant que traitement pour les fausses couches récurrentes, en l'accompagnant d'un essai potentiel pour valider ces découvertes.»

Les résultats ont été publiés dans le journal Fertility & Sterility.