Les fibres pour combattre la goutte

Ajoutez une bonne portion de haricots à votre tartine de pain complet du matin, et vous tenez peut-être le remède contre la goutte, cette maladie chronique qui se manifeste notamment par des rhumatismes.

La goutte est une forme d'arthrite dans laquelle des cristaux se forment dans et autour des articulations, causant de violentes crises se manifestant par des articulations chaudes, rougies et douloureuses. La douleur se manifeste rapidement et peut rendre la marche difficile ou impossible, et d'après le NHS, l'organisme de santé britannique, entre 1 et 2 % des britanniques seraient touchés par la maladie.

Heureusement, des solutions existent, et des chercheurs de l'université de Minas Gerais, au Brésil, supposent qu'un changement de régime pourrait aider à soulager les symptômes. L'équipe a combiné un régime riche en fibres à un traitement à base d'acides gras chez des souris, pour prévenir l'inflammation liée à une injection de cristaux dans le genou.

Le résultat? L'inflammation a réduit. Et comme si cela ne suffisait pas, les chercheurs se sont aperçus que ce traitement augmentait aussi la production de composés anti-inflammatoires dans l'articulation du genou, ce qui diminue les chances de futurs problèmes ou dysfonctionnements du genou.

Les chercheurs ont conclu qu'un repas riche en fibres pouvait activer des micro-organismes de l'intestin, ceux-ci produisant des acides gras qui stoppent l'inflammation liée à la goutte et à l'arthrite.

Les haricots, le pain complet, le riz et les pommes de terre sont tous de bonnes sources de fibres.

«En comprenant la manière dont la nourriture interagit avec des organismes vivants, on pourrait peut-être créer des régimes qui aident les gens avec leur maladie, et leur santé en général», s'enthousiasme le docteur Mauro Teixeira, co-auteur de l'étude, dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Leukocyte Biology.