Salmonelle: des chercheurs développent un vaccin par voie orale

Des chercheurs américains ont réussi à développer sur des souris un vaccin contre la salmonelle, une bactérie présente dans les tubes digestifs des animaux, pouvant provoquer la salmonellose, deuxième cause de maladie d'origine alimentaire en Europe, selon l'Anses, l'agence française de sécurité sanitaire.

Particularité de cette découverte, l'administration par voie orale du vaccin et son efficacité contre les salmonelloses non-typhoïdiques, qui constituent les infections chroniques les plus graves.

Ce sont des chercheurs de l'University of Texas Medical Branch (UMBT), aux États-Unis, qui ont observé des réactions immunitaires chez des souris vaccinées par voie orale qui avaient reçu au préalable une dose mortelle de salmonelle.

Selon les scientifiques, ce vaccin, qui a été obtenu à partir de trois variétés génétiquement modifiées de la salmonelle, pourrait protéger aussi efficacement l'homme.

Il existe aujourd'hui un seul vaccin contre la typhoïde, fièvre causée par la bactérie salmonelle, particulièrement recommandé aux voyageurs (dès l'âge de 2 ans) qui se rendent dans des pays où l'hygiène est précaire. Il est administré en une seule injection - pratiquée au plus tard quinze jours avant le départ - et protège pendant trois ans, mais seulement de façon partielle (de 50 à 80 %).

Les salmonelloses, relativement bénignes, provoquent des symptômes similaires à ceux d'une gastro-entérite, qui peuvent se traduire par des vomissements, une diarrhée et des maux de ventre, associés ou non à de la fièvre. Ils apparaissent généralement dans les 6 à 72 heures suivant l'ingestion de l'aliment contaminé et guérissent en général spontanément dans les 3 à 5 jours sans que la prise d'antibiotiques soit nécessaire.

Certaines souches de la bactérie résistent aujourd'hui cependant aux antibiotiques, ce qui inquiète les scientifiques. Chez les personnes les plus vulnérables (immunodéprimées, femmes enceintes et jeunes enfants), la bactérie peut devenir invasive et se transformer en forme non-thyphoïdique, ce qui représente environ 7 % des cas aux États-Unis.

Se laver les mains après les toilettes et avant de faire la cuisine

300 cas de salmonellose par million d'habitants sont recensés chaque année en France par le ministère de l'Agriculture. Aux États-Unis, elle donne lieu à 15 000 hospitalisations chaque année et cause 400 décès.

Selon l'Anses, une infection alimentaire sur trois se déroule à la maison. Les autres ont lieu dans le cadre de la restauration collective. Si la France fait figure de bon élève puisque leur nombre aurait diminué de moitié en 10 ans, l'OMS rappelle «cinq clés destinées à améliorer la sécurité alimentaire» chez soi :

Se laver les mains après être allé aux toilettes et avant de faire la cuisine

Séparer les aliments crus des aliments cuits en les conservant dans des récipients fermés

Faire bien cuire les aliments, en particulier les volailles, oeufs et viandes

Maintenir les aliments à bonne température. Penser à la chaîne du froid

Utiliser de l'eau saine et des produits sains et frais

Les salmonelles résistent au froid, mais pas à la chaleur. La vigilance doit donc être accrue avec la viande (volaille en particulier) insuffisamment cuite, les oeufs et les préparations à base d'oeufs crus.

