Manger de la viande transformée peut aggraver les symptômes d'asthme

Pour une nouvelle étude menée par l'Hôpital Paul Brousse, en France, les chercheurs ont utilisé les données des participants de l'étude épidémiologique sur les facteurs génétiques et environnementaux de l'asthme (EGEA). En analysant les résultats de près de 1000 participants français, ils ont découvert que consommer plus de quatre portions de viande transformée par semaine cause des risques de crise d'asthme.

Afin de mesurer le régime des participants, l'équipe de spécialistes a utilisé des questionnaires sur la fréquence de leur consommation, en les interrogeant sur leur consommation de charcuterie, comme les saucisses, le jambon et le salami.

La consommation de l'un de ces aliments une fois par semaine ou moins était classée comme faible, la consommation d'un à quatre de ces aliments par semaine était classée comme moyenne, tandis que la consommation de quatre de ces aliments ou plus était considérée comme élevée.

Les chercheurs ont également observé les symptômes d'asthme, y compris l'essoufflement, la respiration bruyante et l'oppression thoracique. Après avoir analysé les informations récupérées, les chercheurs ont découvert que 14 % des participants qui consommaient une portion ou moins de ces aliments voyaient leurs symptômes d'asthme s'aggraver contre 20 % de ceux qui en mangeaient une à quatre fois par semaine, et 22 % de ceux qui en consommaient quatre ou plus par semaine.

Quand les chercheurs ont pris en compte les facteurs de leur mode de vie comme fumer, pratiquer une activité physique régulièrement, l'âge, le sexe et l'éducation, ils ont estimé que les risques d'aggraver les symptômes d'asthme pour les participants qui mangeaient le plus de charcuterie était 76 % plus élevé que pour ceux qui en mangeaient le moins.

Les chercheurs estiment que cela pourrait être lié à un conservateur qui s'appelle le nitrite, utilisé dans les saucisses, la salami et le jambon, qui aggrave les voies respiratoires.

Entre 2003 et 2007, 42 % des participants ont rapporté avoir fait de l'asthme à un certain stade, et près de 51 % d'entre eux n'avaient jamais fumé. Juste au-dessus d'un tiers (35 %) étaient en surpoids, tandis que près d'1 sur 10 (9 pour cent) étaient obèses.

Les chercheurs ont fait remarquer que cette étude est observatoire, donc aucune conclusion ferme ne peut être tirée de cette relation de cause à effet. Toutefois, les recherches menées par d'autres pays indiquent le rôle potentiel de la viande transformée dans les fonctions des poumons et du coeur.

«Cette recherche étend l'effet néfaste de la viande transformée sur la santé et l'effet de ce régime chez les adultes, et fournit une nouvelle analyse concernant le rôle de l'indice de masse corporelle dans la relation régime-asthme», ont-ils conclu.

L'étude a été publiée dans le journal Thorax.