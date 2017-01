Régime: fixez vous des objectifs costauds

Nous revoilà tous en début d'une nouvelle année à devoir éponger les nombreux repas festifs qui nous ont fait prendre quelques kilos de trop. Si vous voulez perdre un peu de poids en 2017, une nouvelle étude vient de montrer que la perte sera d'autant plus efficace si vous vous fixez des buts particulièrement exigeants.

Une équipe de chercheurs anglais s'est penchée sur le cas de 24 000 personnes pratiquant un régime. Tous avaient un indice de masse corporelle supérieure à 30, c'est-à-dire qu'ils étaient obèses. Leur étude a permis de découvrir que ceux qui s'étaient fixés un objectif de moins de 10 % de leur poids atteignaient leur but. Mais ceux qui se fixaient un but supérieur avaient fini par perdre près de 20 % de leur poids.

Des conclusions qui pourraient permettre aux diététiciens de revoir leur feuille de route en proposant à leurs clients de se fixer des buts plus costauds plutôt que de se contenter d'objectifs complaisants.

«Nous savons que les conseils actuels qui proposent des pertes de poids réalistes cherchent à éviter de trop grosses déceptions aux patients, a analysé Amanda Avery, nutritionniste à l'Université de Nottingham. Mais en plaçant ses limites, on empêche aussi à certains d'avoir des aspirations plus importantes. Cette étude montre qu'en matière de perte de poids, il vaut mieux demander au patient le but qu'il cherche à atteindre. C'est plus motivant, et s'ils veulent vraiment perdre ce poids, ils s'investiront plus dans leur régime.»