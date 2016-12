Les brocolis et les épinards sont bons pour le cerveau

Les chercheurs de l'université de l'Illinois ont découvert un lien intéressant entre la consommation d'un pigment présent dans les légumes crucifère, et le jaune d'œuf, et la préservation de l'intelligence cristallisée, c'est-à-dire la capacité à utiliser les compétences, les connaissances et l'expérience.

L'étude a pris en compte 122 participants en bonne santé âgés de 65 à 75 ans. Ces derniers devaient résoudre des problèmes et répondre à des tests standards mesurant cette intelligence cristallisée. Le tout était coupé avec des analyses sanguines pour mesurer les niveaux de lutéine, ce fameux pigment, ainsi que des scans IRM du cerveau.

Les chercheurs se sont concentrés sur le cortex temporal, une zone du cerveau qui joue un rôle vital dans la préservation des compétences et des connaissances. «Des études précédentes ont montré que le taux de lutéine dans le sang est relié aux performances cognitives sur l'ensemble de la vie, précise Marta Zamroziewicz, étudiant chercheur qui a participé à l'étude. Elles montrent aussi que la lutéine s'accumule dans certaines régions du cerveau connues pour préserver les fonctions cognitives à travers le temps et donc garder l'organe en bonne santé.»

D'après les résultats de l'étude, les individus qui avait le plus haut taux de lutéine dans le sang avaient tendances à avoir une matière grise plus épaisse dans le cortex parahippocampique, qui est un indicateur lui aussi du bon vieillissement du cerveau. Ces derniers réussissaient aussi mieux les tests portant sur cette intelligence cristallisée.

«Nos analyses montrent que le volume de matière grise dans cette zone est en relation avec le niveau de lutéine et l'intelligence cristallisée, a ajouté le professeur de psychologie Aron Barbey. Cela nous apporte les premières preuves sur le rôle spécifique de certaines zones du cerveau et comment certains facteurs, comme le régime alimentaire, exercent une influence dessus.»

À ce stade, cette découverte doit encore être prise avec des pincettes tant la relation entre la lutéine et la structure du cerveau reste hypothétique. Mais on soupçonne cette dernière de jouer aussi un rôle anti-inflamatoire. L'étude a été publiée dans le journal Frontiers in Aging Neuroscience.