L'autisme lié au manque de vitamine D pendant la grossesse

Les chercheurs de l'université du Queensland, en Australie, ont analysé le sang de femmes enceintes et de leurs enfants. Ils ont découvert que les femmes avec de faibles niveaux en vitamine D à 20 semaines de gestation avaient plus de risques d'avoir des enfants atteints des caractéristiques de l'autisme à l'âge de six ans.

Le chercheur du Queensland Brain Institute et auteur principal de l'étude, le professeur John McGrath, a affirmé que ces résultats fournissent des preuves supplémentaires qui démontrent que la faible quantité de vitamine D a un lien avec les troubles neurologiques du développement. «Tout comme la prise de folate (vitamine B) pendant la grossesse a réduit l'incidence de spina bifida (problèmes liés à la colonne vertébrale), le résultat de cette étude suggère que les compléments en vitamine D avant la naissance peuvent réduire l'incidence de l'autisme.»

L'étude a examiné environ 4200 échantillons sanguins de femmes enceintes et de leurs enfants, qui étaient surveillés de près dans le cadre de l'étude de longue durée «Generation R» de Rotterdam, aux Pays-Bas. Alors qu'il est bien connu que la vitamine D est vitale pour maintenir les os solides, il y a maintenant de fortes preuves qu'elle est liée au développement du cerveau.

La vitamine D provient généralement de l'exposition au soleil, mais peut aussi se trouver dans des aliments et des compléments alimentaires. «Nous ne recommandons pas plus d'exposition au soleil, en raison de l'augmentation de cancers de la peau dans des pays comme l'Australie, a déclaré le professeur McGrath. En revanche, il est possible qu'un complément en vitamine D sans danger, peu coûteux et publiquement accessible chez les groupes à risques réduise la prévalence de ce facteur de risque.»

Cette étude a été publiée dans Molecular Psychiatry et a été financée par le National Health and Medical Research Council (NHMRC).