Les menus enfants des restaurants mis en cause aux États-Unis

L'organisation à but non lucratif Rand Corporation a mené une enquête dans 200 chaînes de restaurants aux États-Unis et a découvert que la plupart des menus pour enfants excédaient le nombre de calories recommandées par les experts en nutrition.

En moyenne, les plats proposés dans les menus enfants contenaient 147 % de calories en plus et les chercheurs prétendent que «les offres actuelles pour enfants sont probablement en partie responsables de l'obésité chez les enfants».

En ce qui concerne les menus, l'aliment qui dépassait le plus souvent le nombre de calories recommandées, c'est les frites, avec environ 287 calories par portion, près de trois fois ce qui est préconisé.

Curieusement, les chercheurs ont découvert que McDonald's était la seule chaîne de restaurants de l'étude à servir des frites dans la portion recommandée, soit 100 calories.

«C'est important d'examiner la valeur calorique des aliments servis aux enfants, parce que le risque est qu'ils mangent tout ou presque tout ce qui leur est servi, a déclaré l'auteure principale Deborah Cohen, scientifique chez RAND. Trop manger, consommer plus de calories que ce qui est recommandé pour une croissance normale, est un problème très commun et un facteur clef de l'obésité chez les enfants.»

Un groupe de 15 spécialistes en nutrition pour enfants, qui s'est réuni pour l'étude, a recommandé un maximum de 300 calories pour le plat principal du repas des enfants. D'autres recommandations préconisent 100 calories pour une portion de frites, 150 calories pour des soupes, amuse-bouches et snacks, et 150 calories pour les légumes et les salades qui comprennent de la sauce. Aucune limite n'a été recommandée concernant les légumes et les fruits, qui ne contiennent pas d'huiles ajoutées ou de sauces. Les repas des enfants devraient aussi comprendre 110 calories de lait nature, au maximum. Le repas entier ne devrait pas excéder 600 calories, d'après la recherche.

Deborah Cohen a précisé que l'industrie de la restauration a maintenant l'opportunité de prendre en compte les recommandations de calories établies par les experts en nutrition pour enfants, en adaptant les offres des menus qui leur sont destinés.

«En réalité, cela pourrait représenter une vraie affaire pour les restaurants», a-t-elle déclaré. Les découvertes ont été publiées dans le journal Nutrition Today.