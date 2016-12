Maternité: le contact peau à peau, un atout pour les prématurés

Les chercheurs viennent de montrer que le contact peau à peau avec les enfants prématurés est particulièrement important pour les aider à se développer. Cette technique consiste à blottir l'enfant nu contre sa poitrine également dénudée.

Entre 1993 et 1996, plus de 700 enfants nés prématurément en Colombie ont été de manière aléatoire placés dans un incubateur ou ont été nourris selon la technique du contact peau à peau. Deux décennies plus tard, une étude de suivi financée par le gouvernement canadien démontre que la technique de contact avait été très bénéfique.

Publiée dans le journal Paediatrics, la recherche montre que le contact peau à peau offre une protection significative contre la mort précoce, avec un taux de mortalité de 3,5 % par rapport à un taux de 7,7 % dans le groupe témoin. Les tests de QI ont également montré un léger avantage, mais néanmoins remarquable, de 3,5 % par rapport à d'autres nourrissons.

La chercheuse principale, le Dr Nathalie Charpak, de la Kangaroo Foundation, estime que la méthode a des effets «significatifs» sur l'enfant. «Nous croyons fermement qu'il s'agit d'une méthode forte, efficace et scientifiquement fondée qui peut être utilisée dans tous les contextes, pour ceux qui ont un accès restreint aux soins et tous les autres», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L'étude a également constaté que, comparativement aux bébés dans le groupe témoin, ceux ayant bénéficié du contact peau à peau ont développé des cerveaux plus gros, avec des volumes beaucoup plus importants de matière grise. Ils étaient également moins susceptibles d'avoir des problèmes de comportement tels que l'agressivité; que le groupe témoin.