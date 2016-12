La méditation progresse au sein des écoles

Les établissements scolaires s'intéressent de plus en plus à la «mindfulness», méditation de pleine conscience laïque, développée aux États-Unis dans les années 70. L'AME (Association pour la méditation à l'école), créée en 2014 pour développer cette pratique en milieu scolaire, enregistre 45 à 50 demandes de formation par jour.

Effet de mode ou réel outil pédagogique, un nombre croissant d'enseignants s'engage dans des formations pour apaiser les classes et améliorer l'attention des élèves.

En l'espace de deux ans, 3 000 élèves de la maternelle au BTS ont expérimenté un programme de 10 semaines de méditation de pleine conscience, guidés par des instructeurs et une soixantaine d'enseignants formés par l'AME (Association pour la méditation), au sein de 40 établissements français. Parmi eux, le lycée Louise Michel situé à Corbeil-Essonnes (Essonne), dans le quartier des Tarterêts et le lycée Anatole France, à Toulouse (Haute-Garonne).

70% constatent avoir développé leur attention

Après 10 ans passés à Londres, où le concept est plus implanté, Candice Marro, fondatrice de l'AME, fait le constat suivant: «En France, nous sommes dans une culture qui ne nous apprend pas à prendre conscience de notre corps, de notre ressenti, et à autoréguler nos émotions». Elle affirme que cet outil modifie le climat des classes et améliore la concentration des enfants.

Jusqu'à présent des études scientifiques ont validé la pratique de la «mindfulness» pour ses effets bénéfiques sur les troubles dépressifs, la douleur et les maladies chroniques.

D'après les premiers résultats, publiés sur le site de l'association, 52 % des enfants se sentent mieux qu'avant et 70 % constatent avoir développé leur attention et leur concentration grâce à la méditation. Plus de 55 % parviennent à mieux vivre et exprimer leurs émotions.

45 à 50 demandes de formations par jour

Aujourd'hui, l'association enregistre 45 à 50 demandes de formations par jour. «Je ne pensais pas que ça allait prendre aussi bien, nous devons mettre des établissements sur liste d'attente faute d'un nombre assez important d'intervenants formés», s'étonne Candice Marro.

La plupart des demandes émanent de professeurs désireux d'améliorer les capacités attentionnelles des enfants pour faciliter les apprentissages et passer moins de temps à faire de la discipline. Autre motivation, lutter contre les tensions, les violences et le harcèlement scolaire. Outre l'observation sur le terrain de classes plus unifiées, 69 % des enfants reconnaissent être davantage bienveillants envers eux-mêmes et 73 % envers les autres.

Deux fois par semaine, «les enfants sont invités à se concentrer sur leur corps, leur souffle, s'entraînent à produire des mouvements dynamiques simples en conscience, explique Candice Marro. Au fil des séances, les enfants sont amenés à travailler l'équilibre, l'ancrage, la concentration, l'écoute des émotions et à pratiquer des auto-massages».

Selon Candice Marro, il y a encore du chemin à parcourir avant que la méditation ne soit inscrite au programme de l'Education nationale. Cependant, l'AME est actuellement en discussion avec les rectorats de Grenoble et des différentes académies de la région Midi-Pyrénées. L'académie de Versailles aurait, elle, pour projet d'intégrer les programmes de méditation à son catalogue de formation à destination des enseignants.