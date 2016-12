Une retraite tardive pour être en meilleure santé

Une retraite tardive pourrait être la clef pour rester actif plus longtemps, selon une nouvelle étude.

Dame Sally Davie, médecin en chef britannique, estime que les personnes qui s'approchent de la retraite devraient peut-être songer à la retarder jusqu'à la fin de la soixantaine, étant donné que continuer à travailler stimule notre santé générale.

Avec les progrès de la médecine, les personnes vivent plus longtemps et restent en bonne forme jusqu'à tard dans la vie, ce qui suggère qu'il faudrait en profiter et que ceux qui choisissent de partir en retraite devraient rester occupés à l'aide d'un hobby ou du bénévolat.

Dans un grand rapport publié ce jeudi (8 décembre 16), Dame Sally explique: «Les gens vivent plus longtemps que jamais et donc la retraite représente une vraie opportunité pour les baby-boomers d'être plus actifs que jamais auparavant.

Pour beaucoup, c'est une chance d'accepter de nouveaux défis et ce n'est certainement pas le début d'un rythme plus lent comme autrefois. Continuer à travailler, faire du bénévolat ou rejoindre une communauté peut permettre aux gens de rester actifs physiquement et mentalement pour plus longtemps. Les bénéfices sur la santé ne devraient pas être sous-estimés».

Alors que Dame Sally encourage les plus vieilles générations à continuer de travailler, le ministère de la santé britannique indique qu'elle n'incite pas les sexagénaires souhaitant quitter leur travail à rester.

Il y a des inconvénients à abandonner son travail néanmoins, cela peut mener à l'isolement social comme l'explique Paul Green de chez Saga, une assurance pour les 50 ans et plus. «Pour beaucoup, l'abolition de l'âge de la retraite par défaut (au Royaume-Uni) a été un soulagement car cela leur a permis de travailler plus longtemps et de profiter du bien-être social, physique et mental que ça leur procurait.

En fait, il existe maintenant plus de 1,24 millions de personnes de plus de 65 ans à qui ces changements profitent et qui continuent de travailler, une augmentation de 48 pour cent par rapport à 2011. Toutefois, pour certains, l'idée de travailler jusqu'à leurs 70 ans les angoisse.»