Les noix diminuent le risque de mort prématurée

Les qualités des noix semblent être infinies: de précédentes recherches vantent notamment leurs qualités qui permettent de réduire les inflammations et également de perdre du poids.

La dernière étude en date vous donnera à son tour l'envie de mettre la main dessus, car les spécialistes ont découvert qu'une simple poignée de noix par jour peut réduire le risque de mourir prématurément de plus d'un cinquième. Les chercheurs de l'Imperial College London ont analysé 29 études comprenant 800 000 participants qui observaient les conséquences des noix sur la santé, et ont découvert de grandes qualités pour le corps.

La consommation de seulement 20 grammes de tout type de noix par jour - y compris les cacahuètes ou les noisettes - réduit le risque de maladies cardiaques de 30 % par rapport aux personnes qui n'en mangent pas, le risque de mort prématurée de 22 %, et les risques de cancer de 15 %.

Si ces découvertes ne sont pas une raison suffisante pour vous faire croquer des noix, sachez qu'elles réduisent les risques d'avoir du diabète de 40 % et les risques de mortalité causés par les maladies respiratoires de moitié.

«Nous avons trouvé une réduction importante des risques sur de nombreuses maladies différentes, ce qui est une forte indication du vrai lien entre la consommation de noix et les différents résultats sur la santé. C'est un effet considérable pour une si faible portion de nourriture», a déclaré Dr Dagfinn Aune, de la School of Public Health de l'Imperial College London.

Il est considéré que les forts taux d'antioxydants, qui protègent le corps contre les dommages aux cellules, contribuent à ces résultats, ainsi que leurs niveaux de fibres et de substances nutritives. Les chercheurs ne savent pas vraiment si manger plus de 20 grammes de noix par jour permet de booster encore plus les bénéfices sur la santé, mais ce n'est de toute façon pas recommandé d'en manger trop, car les noix sont aussi caloriques en raison de leurs huiles naturelles. Le Dr Dagfinn

Aune reste plein d'espoir sur l'avenir des noix cependant. «Bien que les noix soient assez riches en matières grasses, elles sont aussi riches en fibres et en protéines, et il est prouvé que les noix peuvent en réalité réduire les risques d'obésité sur le long terme», a-t-il conclu.