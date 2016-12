Bien-être psychologique et activité physique agissent entre eux

Une récente étude américaine à grande échelle a établi un lien entre le niveau de bien-être psychologique et le niveau d'activité physique chez les personnes de plus de 50 ans.

Pour conduire leur étude, des chercheurs de l'université Chapman, en Californie, ont suivi 9 986 adultes britanniques âgés de plus de 50 ans pendant une durée moyenne de 11 ans.

Les participants ont été évalués jusqu'à six fois au cours de l'étude, répondant à des questions sur la fréquence et l'intensité de leur activité physique à la fois au travail et dans leur temps libre.

En fonction de leurs réponses, ils étaient alors placés dans l'une de ces quatre catégories: activité sédentaire, activité réduite, activité modérée et activité élevée.

L'équipe a découvert que les personnes dont le bien-être psychologique était à un niveau élevé au début de l'étude étaient aussi plus enclines à participer à des activités physiques de forte intensité pendant plus d'une décennie.

En outre, les personnes dont le bien-être psychologique et le niveau d'activité physique étaient élevés au début de l'étude avaient également plus de chances de demeurer actives avec l'âge.

Des implications importantes en santé mentale

L'activité physique est déjà connue comme un facteur important susceptible d'améliorer l'état de santé tant sur le plan physique que sur le plan mental. Néanmoins, le niveau d'activité physique est relativement bas chez les adultes atteignant la cinquantaine et il décline encore plus avec l'âge, se réduisant de manière substantielle après 75 ans.

«Les chercheurs ont depuis longtemps étudié comment l'activité physique pouvait mener à une amélioration de l'humeur et à un sentiment de bien-être. Cependant, ce qu'on comprend moins, c'est si être heureux et optimiste peut vraiment encourager quelqu'un à être plus actif physiquement», remarque Julia Boehm, auteur de l'étude.

«Ces découvertes ont des implications en santé mentale, car les professionnels de santé éprouvent souvent des difficultés à convaincre les adultes d'augmenter leur activité physique», ajoute-t-elle.

«Les résultats de cette étude suggèrent qu'un haut niveau de bien-être psychologique pourrait être une nouvelle manière de non seulement aller mieux psychologiquement mais également d'augmenter son niveau d'activité physique.»

Les résultats de l'étude sont publiés sur le site de la revue Annals of Behavioral Medicine (en anglais).