Pourquoi il est important de maintenir ses apports en potassium

Les médecins, diététiciens et naturopathes recommandent de miser sur le potassium, ce minéral essentiel, nécessaire à la transmission des impulsions nerveuses, la contraction musculaire (en particulier celle du cœur) et au bon fonctionnement des reins, pour contrebalancer une consommation de sel devenue trop importante. Les fruits et légumes en sont de très bonnes sources.

Reconnu pour contribuer à abaisser la tension artérielle, le potassium est un allié précieux au regard d'une alimentation trop salée. Son rôle est de maintenir l'équilibre acido-basique du corps et de réguler au niveau des reins, les mouvements de sortie et d'entrée du sodium et du chlore dans l'organisme.

Selon les dernières données évoquées par l'Anses (agence nationale de sécurité sanitairede l'alimentation, de l'environnement et du travail), les hommes consommerait 8,7 g de sel par jour et les femmes 6,7 g. Chez les enfants de 3 à 17 ans, la consommation moyenne de sel est de 5,9 g chez les garçons et de 5 g chez les filles, avec des variations en fonction de l'âge. Ces chiffres sont bien loin de l'objectif fixé par l'OMS (organisation mondiale de la santé) qui recommande une consommation maximale de sel de 5 g par jour, soit un peu moins d'une cuillère à café.

Si vous aimez particulièrement le pain en grande quantité, le saucisson sec, le jambon sec, les fromages, les bouillons (légumes ou viandes), les sauces et condiments, mais également la morue et les anchois, vous aurez tout intérêt à garnir votre assiette de fruits et légumes, riches en potassium.

La quantité de sel cachée dans les aliments transformés issus de la grande distribution - les plats cuisinés, les soupes, les sauces - est aujourd'hui dans la ligne de mire des nutritionnistes et des autorités sanitaires.

À l'état naturel, le potassium se trouve surtout dans légumineuses comme les haricots blancs, les pois chiche ou les lentilles, les légumes (bettes, épinards, pommes de terre, chou, champignons), les fruits (avocats, bananes, abricots, agrumes, cassis) et les fruits secs (noix, amandes, pistaches, dattes, figues).

Il est aussi très présent dans la viande, les poissons maigres et surtout gras (saumon, sardines, maquereaux), le chocolat et les céréales complètes.

Seuls les corps gras comme le beurre, la crème fraîche ou l'huile et la margarine n'en contiennent pas.

Dans le top 10 des aliments qui en comptent le plus, figurent les lentilles (810 mg pour 100 g), les dattes séchées (790 mg), les pruneaux, (732 mg), les amandes (705 mg), les épinards (662 mg), l'avocat (650 mg) les châtaignes (600 mg), les champignons (520 mg), les noix (450 mg) et les abricots (440 mg).

À noter que le café, les graines de cumin, le curry en poudre, le gingembre moulu et les graines de coriandre sont aussi des sources très intéressantes en potassium.

Selon l'Inserm, l'hypertension artérielle est la plus fréquente des affections cardiovasculaires, touchant environ 20 % de la population adulte. Son incidence augmente avec l'âge de sorte que le pourcentage d'hypertendus est très faible chez les personnes âgées de 20 ans et croit ensuite régulièrement pour atteindre 40 % chez les personnes âgées de 65 ans et 90% chez celles de 85 ans.