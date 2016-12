5 conseils pour booster sa rate avant l'hiver

Exit le froid

On évite les aliments trop crus ou trop froids comme les crudités en excès, les boissons froides, les aliments qui sortent du réfrigérateur et qui tuent le «feu digestif». Les régimes salade verte et crudités riches en eau favorisent par exemple l'apparition de cellulite et les gonflements.

Une tisane ou infusion après le repas aident en revanche à digérer. Les aliments qui tonifient particulièrement la rate sont les dattes, le raisin, la poire, la pomme de terre, le concombre, la carotte, le melon, les céréales, la réglisse, le miel, la cannelle et l'anis.

Exit le sucre et le gras

Toute surcharge de sucre qui fatigue le pancréas ne fait pas bon ménage avec la rate. On évitera une alimentation dite «humidifiante»: alcools, graisses, sucres rapides et les produits laitiers en excès. Par exemple, on écarte le pot de fromage blanc, qui contient 80 % d'humidité.

Exit les déréglages alimentaires

La rate déteste les mauvais rythmes alimentaires. Elle se trouve par exemple affaiblie quand nous sautons le petit déjeuner, mangeons trop au diner et/ou tardivement ou quand nous grignotons.

Oui aux céréales complètes et légumineuses

Les céréales et légumineuses en quantité modérée vont donner le carburant nécessaire à la rate. Riz, blé, quinoa, millet, sarrasin, lentilles, haricots secs, pois chiches et pois de toutes sortes peuvent être consommés tous les jours, mais en petite quantité. Ils peuvent être accompagnés d'une portion généreuse de légumes avec viande ou poisson, là aussi en quantité raisonnable.

Côté légumes, on privilégie les stars de l'automne à saveur douce, de couleur jaune orangé et qui poussent à fleur de terre ou en dessous, comme les carottes, les panais, les potirons, les pommes de terre ou les patates douces.

Savoir lever le pied

Lorsque la rate reste faible malgré une hygiène alimentaire correcte, cela peut venir du surmenage, d'un manque d'activité physique, de soucis («se mettre la rate au court bouillon»), d'une maladie, d'un environnement ou d'un climat trop humide. Les principaux symptômes associés sont : mauvaise digestion, membres froids, fatigue, selles molles, œdèmes. En médecine traditionnelle chinoise, on parle d'un vide de Qi, voire d'un vide de Yang de la rate.