Fumer après 70 ans augmenterait le risque de mortalité par 3

Les bénéfices du sevrage tabagique s'observent quel que soit l'âge auquel on arrête de fumer et quelle que soit la quantité de cigarettes fumées.

Cette nouvelle étude rappelle qu'il n'est en effet jamais trop tard pour arrêter, même si on a fumé beaucoup et longtemps. Plus tôt on arrête sa consommation, plus on réduit son risque de mourir.

On sait notamment qu'un an après avoir écrasé sa dernière cigarette, le risque d'infarctus diminue de moitié et celui d'avoir un AVC rejoint celui d'un non-fumeur. Après 5 ans sans fumer, le risque de cancer du poumon diminue quasiment de moitié. Enfin, après 10 à 15 ans sans tabac, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé.

L'étude précise que cette catégorie d'âge - 70 ans et plus - a été choisie étant donné le caractère vieillissant de la population américaine. En 2050, les plus de 70 ans devraient atteindre 63,6 millions de personnes, soit 15,9 % de la population contre 9,3 % en 2012. Ce qui signifie une durée de consommation de tabac plus longue au cours d'une vie.

Pour les besoins des travaux, les chercheurs ont suivi 160 000 personnes âgées de 75 ans en moyenne. Ils ont répondu à un questionnaire entre 2004 et 2005 pour décrire en détail leurs habitudes liées à leur consommation de tabac. Près de 56 % étaient d'anciens fumeurs et 6 % étaient encore fumeurs. Les hommes ont fumé plus que les femmes: 18,2 paquets par an, contre 11,6 paquets par an. À noter que les hommes ont commencé à fumer avant 15 ans, 19 % contre 9,5 % de femmes.

Les chercheurs ont ensuite répertorié le nombre de personnes décédées jusqu'à la fin de l'année 2011. Les analyses, conduites entre 2014 et 2016, ont corrélé l'âge auquel la personne est décédée à celui de la première cigarette et de la dernière. La quantité de cigarettes fumer après 70 ans a également été relevée.

Pendant le suivi qui a duré en moyenne près de 6 ans et demi, presque 16 % des participants sont morts. Les personnes n'ayant jamais fumé sont 12,1 % à être décédées.

Par ailleurs, l'étude révèle que les anciens fumeurs qui ont stoppé leur consommation entre 0-39, 40-49, 50-59 et 60-69 ans sont morts, respectivement dans les proportions suivantes: 16,2 %, 19,7 %, 23,9 % et 27,9 %. Les fumeurs actuels au moment de l'étude ont connu le pire risque de mortalité avec 33,1 % des participants décédés. Les taux de mortalité chez les femmes étaient inférieurs que chez les hommes à tous les niveaux.

«Ces travaux nous montrent que l'âge auquel on commence à fumer et celui auquel on arrête sont les facteurs clés du risque de mortalité chez les adultes de 70 ans et plus», constate le docteur Nash, auteur de l'étude.

De plus, les anciens fumeurs ont montré un risque bien plus réduit après l'âge de 70 ans que les fumeurs actuels.

Ces travaux ont été publiées dans l'American Journal of Preventive Medecine.