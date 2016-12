Les repas avec des protéines et du sel font davantage dormir

Une étude, publiée dans la revue eLife, s'est intéressée au contenu de l'assiette qui nous ferait piquer du nez, et pour plus longtemps. Les protéines et le sel ont été identifiés comme les principaux actifs du sommeil par des scientifiques américains.

Selon les chercheurs américains du Scripps Research Institute, ce que nous mangeons influence notre sommeil et surtout sa durée, dans la phase d'après repas.

Après avoir testé la consommation de sel, de sucre et de protéines chez des mouches des fruits - insectes utilisés pour leurs similarités génétiques avec l'homme - les scientifiques ont constaté que des repas salés et protéinés favorisaient le plus le sommeil.

Ils ont identifié un certain type de neurones - appelés leucokinin - impliqués dans ce mécanisme de déclenchement du sommeil. «Ils rentrent particulièrement en jeu en présence des protéines, explique le Dr Murphy. Nous nous attendions à observer le même phénomène chez des mouches privées de protéines que chez celles uniquement nourries avec du saccharose, et nous avons constaté au lieu de cela qu'elles restaient éveillées.»

Les chercheurs concluent que les protéines peuvent aussi bien favoriser le sommeil que l'état d'éveil, selon l'activité neuronale de ces leucokinin.